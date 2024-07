Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni nella prima foto della nuova commedia Io e te dobbiamo parlare

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

Io e te, ecco la trama ufficiale del nuovo film di Vincenzo Salemme, protagonista al fianco di Pierfrancesco Favino: nel cast anche Francesca Chillemi, Brenda Lodigiani e Biagio Izzo Sono in corso nelle Marche le riprese del nuovo film di Vincenzo Salemme Io e te, con protagonista, oltre all'attore napoletano, Pierfrancesco Favino. La produzione è una produzione Italian International Film (Gruppo Lucisano) con Rai Cinema, prodotta da Fulvio e Federica Lucisano, con il supporto logistico di Marche Film Commission e con il patrocinio e l'ospitalità del Comune di Ancona.La trama Una donna in comune, una figlia a metà e una volante per due. Antonio (Vincenzo Salemme) e Pieraldo (Pierfrancesco Favino) condividono molte cose: una carriera non sempre luminosa e un'antica amicizia un po' ammaccata, due esistenze forse troppo tranquille per due agenti di polizia che il destino ha voluto sapientemente intrecciare.