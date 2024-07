Al via settimana J&J ' la medicina del futuro' da Altems 3 nuove professioni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) - Unadi incontri con clinici, associazioni pazienti, istituzioni, università e centri di ricerca, pensata per immaginare insieme le prossime evoluzioni della sanità italiana. E' la Johnson & Johnson Week 'Insieme verso ladel', che si apre oggi. Il primo giorno, si legge in una nota, si focalizza sulla presentazione di uno studio di- Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi sanitari, Università Cattolica del Sacro Cuore, punto di riferimento a livello nazionale per la ricerca e l'innovazione in sanità - promosso da Johnson & Johnson Innovative Medicine, sui temi del mismatch formativo deisti della salute. Sono 3 ledelindicate da: responsabile dell'innovazione, direttore sanitario 4.