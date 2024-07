Addio a Benito Nonino scomparso a 90 anni il signore della grappa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 8 luglio 2024) Èall'età di 90, l'imprenditore divenuto un mito per aver portato l'azienda di famiglia e la sua celebrea diventare un brand conosciuto nel mondo. Nato a Percoto, Udine, il 6 febbraio 1934, dal padre Antonio, distillatore, aveva appreso il mestiere maturato nella giovinezza. Tutto ha inizio dal 1897, l'anno in cui Oraziostabilisce ai Ronchi di Percoto la sedepropria distilleria, esistita fino ad allora solamente sotto forma di alambicco itinerante, montato su ruote. A Orazio, il capostipite, seguiranno Luigi, Antonio,e la moglie Giannola, Cristina, Antonella, Elisabetta e Francescaha avuto il merito di trasformare un prodotto “povero” come lain un marchio noto a livello internazionale.