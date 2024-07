Accordo Aspi-consumatori per la soluzione delle controversie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Autostrade per l'Italia ha siglato un Protocollo d'intesa con 19 associazioni diper la costituzione di un organismo paritetico con l'obiettivo di "assicurare una rirapida, semplice, gratuita ed extragiudiziale" di eventualicon gli utenti. Lo rende noto il gruppo rilevando che "è il primo concessionario autostradale in Italia a costituire un Organismo Adr, basato sul dialogo e sulla centralità dell'utenza" e che sono incluse le concessionarie del gruppo, quali Rav RAutostradale Valle D'Aosta, Tangenziale di Napoli e Società autostrada tirrenica. In particolare, si legge nella nota, sono scelte procedure improntate ai principi di indipendenza, imparzialità, trasparenza ed efficacia e gli ambiti di competenza annoveranoriguardanti l'utilizzo dell'infrastruttura autostradale e dei servizi gestiti dalle Società concessionarie, come ad esempio l'assistenza autostradale, l'accessibilità ai servizi e la corretta corresponsione del pedaggio.