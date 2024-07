A Londra uno di migliori indirizzi per cocktail seeker è un bar di quartiere

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 8 luglio 2024) Uscire per un drink nella capitale britannica significa più o meno avere a disposizione un elenco interminabile e capillare di pub, street bar, hotel bar, speakeasy, American bar tra cui scegliere. Al di là deglipiù noti e di cui abbiamo avuto modo di parlare in altre occasioni, anche in una metropoli comeesistono contesti di, a misura d’uomo e affordable, dove poter trovare banconi consolatori e bartender (iper) qualificati. Accade quasi a tutti, dopo aver lavorato per anni in un contesto luxury e blasonato, di coltivare il desiderio di mettersi in proprio, essere finalmente artefici del proprio percorso senza intermediari e senza costrizioni. Imprendere acomporta indubbiamente una serie di rischi economici, personali e d’impresa non indifferenti ma questo non ha fermato Elon Soddu, e il suo team, dall’aprire un’attività.