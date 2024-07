Wimbledon Grigor Dimitrov si ritira dopo otto game | Daniil Medvedev sfiderà Sinner

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) Brutte scene sul Campo 1 disi è dovutorenel match di ottavi di finale controquando era in svantaggio 3-5. Sul punteggio di 3-2 30-30, il bulgaro è scivolato sull’erba, si è aperto e si è infortunato al ginocchio. Poi il medical time out, il trattamento del fisioterapista e il tentativo di continuare il match, ma il dolore è troppo e quindi arriva la decisione del ritiro all’inizio del nono. E pensare che il match era cominciato anche nella maniera migliore per l’ex numero 1 del mondo, che era riuscito subito a brekkaree a scappare sul 3-0, salvo poi farsi riprendere. Sarà quindil’avversario di Jannikmartedì ai quarti di finale: i due non si sono mai affrontati sull’erba e i precedenti parlano chiaro.