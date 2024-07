Wimbledon 2024 Alcaraz batte Humbert | Spero che la Spagna faccia la stessa cosa con la Francia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) Carlosha conquistato l’accesso ai quarti di finale di, grazie alla vittoria in quattro set sul francese Ugo. Un risultato che crea un parallelismo con, semifinale di Euroin programma martedì proprio nello stesso giorno in cui il campione in carica tornerà in campo ai Championships per affrontare Tommy Paul alla ricerca della semifinale. Dopo la partita consi lascia andare a una battuta di stampo calcistico da buon tifoso sfegatato della propria nazionale. “che lapossa ottenere lo stesso risultato che ho ottenuto io oggi, io ho fatto il mio dovere per la parte tennistica – scherza l’ex numero uno del mondo – Adesso tocca a loro per il calcio. Tifo per la nazionale perchè è la nazionale, ma ho anche buoni rapporti con alcuni calciatori.