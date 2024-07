Vulcano Stromboli | cos’è il rischio di explosion wake e quali sono le conseguenze

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 7 luglio 2024) Continua il monitoraggio dell'attività vulcanica dellodopo il passaggio del livello di allerta da arancione a rosso per l'intensificazione degli eventi degli ultimi giorni. Negli aggiornamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica elogia (INGV) si parla anche della possibilità, per ora bassa, di "quake", ovvero di "terremoto esplosivo", un evento in realtà tipico dello. .