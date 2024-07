VIDEO MotoGP sintesi GP Germania 2024 | Bagnaia vince Martin cade a 2 giri dalla fin

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) Francesco “Pecco”ha trovato la prima vittoria in carriera al GP della– nono appuntamento del Motomondialedi– approfittando della sbavatura di Jorgeche, a duefine, è caduto sull’asfalto mentre si trovava in testa tallonato dal ritmo martellante del Campione del Mondo in carica. Una vittoria chiave per “Pecco” che, dopo 119 giorni, è tornato al comando della classifica piloti con dieci punti di distacco rispetto a un diretto rivale, il quale si è ritrovato a un passo dal concludere nel migliore dei modi un fine settimana da protagonista contrassegnato da uno stato di forma di alto profilo e la vittoria nella Sprint. Da segnalare poi la roboante “remuntada” di Marc Marquez: l’ex Campione del Mondo, partitotredicesima casella, si è reso artefice di una rimonta divertentissima, chiudendo al secondo posto davanti al fratello nonché compagno di scuderia Alex.