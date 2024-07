Victoria Starmer è nata una fashion icon | tutto sullo stile della nuova first lady britannica

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di domenica 7 luglio 2024) Da mamma in skinny jeans all'uscita di scuola a moglie del premier vestita di rosso «laburista» il passo è stato breve. Da quello che si è potuto vedere finora lainquilina di Downing Street non è una che commette passi falsi. In UK infatti è già Vic-mania.