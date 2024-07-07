Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2024 ore 11:30 (Di domenica 7 luglio 2024) Viabilità 7 LUGLIO 2024 ORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDETNE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD AL CASELLO DI SAN CESAREO IN ENTRABE LE DIREZIONI CODE A TRATTI SULLA Roma FIUICINO TRA IL RACCORDO E LA A12 Roma TARQUINIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA CODE E RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE LATINA SU VIA AURELIA CODE ALTEZZA PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA LITORANEA TRA LIDO DI OSTIA E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA ANALOGA SITUAZIONE SULLA FLACCA DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI A TRATTI TRA TERRACINA E FORMIA NEI DUES SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2024 ore 10:30 - IL SERVIZIO SULL’INTERA RETE NON SARÀ GARANTITO DALLE 20,30 ALLE 0,30. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO SEGNALIAMO CODE E RALLENTAMENTI A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA APPIA E PONTINA PRIMI RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA SU VIA AURELIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA TORRIMPIETRA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA LITORANEA TRA LIDO DI OSTIA E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA ANALOGA SITUAZIONE SULLA FLACCA DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI A TRATTI TRA TERRACINA E FORMIA NEI DUES SENSI IN CHIUSURA PROSEGUE LO DEL TRASPORTO PUBBLICO, AGITAZIONE DURERA 4 ORE IN ORARIO SERALE E NOTTURNO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2024 ore 09:30 - INFINE RICORDIAMO LA CONSUETA PEDONALIZZAZIONE DEI FORI IMPERIALI CON RELATIVE DEVIAZIONI PER LE LIEE BUS DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. NEL LAZIO, NELLE STESSE ORE, POSSIBILI STOP SULLE LINEE COTRAL. NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE, LA PROTESTA RIGUARDA LE RETI ATAC, ROMA TPL, AUTOSERVIZI TROIANI/SAP. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2024 ore 08:30 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE, LA PROTESTA RIGUARDA LE RETI ATAC, ROMA TPL, AUTOSERVIZI TROIANI/SAP. NEL LAZIO, NELLE STESSE ORE, POSSIBILI STOP SULLE LINEE COTRAL. VIABILITÀ 7 LUGLIO 2024 ORE 08. IL SERVIZIO SULL’INTERA RETE NON SARÀ GARANTITO DALLE 20,30 ALLE 0,30. romadailynews
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