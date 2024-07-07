Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2024 ore 09:30 (Di domenica 7 luglio 2024) Viabilità 7 LUGLIO 2024 ORE 09.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO SEGNALIAMO CODE E RALLENTAMENTI A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA APPIA E PONTINA PRIMI RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE LATINA SU VIA AURELIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA TORRIMPIETRA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA LITORANEA TRA LIDO DI OSTIA E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA ANALOGA SITUAZIONE SULLA FLACCA DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI A TRATTI TRA TERRACINA E FORMIA NEI DUES SENSI IN CHIUSURA PROSEGUE LO DEL TRASPORTO PUBBLICO, AGITAZIONE DURERA 4 ORE IN ORARIO SERALE E NOTTURNO. IL SERVIZIO SULL’INTERA RETE NON SARÀ GARANTITO DALLE 20,30 ALLE 0,30.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2024 ore 08:30 - INFINE RICORDIAMO LA CONSUETA PEDONALIZZAZIONE DEI FORI IMPERIALI CON RELATIVE DEVIAZIONI PER LE LIEE BUS DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. VIABILITÀ 7 LUGLIO 2024 ORE 08. NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE, LA PROTESTA RIGUARDA LE RETI ATAC, ROMA TPL, AUTOSERVIZI TROIANI/SAP. IL SERVIZIO SULL’INTERA RETE NON SARÀ GARANTITO DALLE 20,30 ALLE 0,30. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2024 ore 07:30 - 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SULLA A1 ROMA NAPOLI TRA IL NODO A1 A24 E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE NAPOLI TRAFFICO REGOLARE INVECE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA REGIONE IN CHIUSURA PROSEGUE LO DEL TRASPORTO PUBBLICO, AGITAZIONE DURERA 4 ORE IN ORARIO SERALE E NOTTURNO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2024 ore 19:30 - VIABILITÀ 6 LUGLIO 2024 ORE 19. 20 MATTEO BERTONCINI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO COMINICIMO DALLA VIA AURELIA DOVE’ RIMOSSO L’INCICDENTE SEGNALATO IN PRECEDENZ ALL’ALTEZZA DI PALIDORO, PERMANGONO CODE RIMOSSO ANCHE L’INCIDENTE SULLA FIRENZE ROMA TRA LA DIRAMZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO VERSO ROMA AL MOMENTO NON CI SNO DISAGI ALLA VIABILITA’ SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA QUI CODE PER TRAFFICO TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA E IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E LA LAURENTINA CODE PER TRAFFICO ANCHE SULLA PONTINA DAL CASTEL ROMANO A VIA DI PRATICA VERSO LA CAPITALE PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FL6 ROMA NAPOLI VIA CASSINO PERMANE RALLENTATA CON RITARDI FINO A 40 MINUTI CONCLUDIAMO CON LO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE IN PROGRAMMA QUESTA SERA DALLE 21 FINO ALLE 7 DI DMANI DOMENICA 7 LUGLIO, NON SARA’ QUINIDI ASICURATO IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, CI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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