Vi racconto la mia vita da italiano in Germania | abito al confine con la Svizzera e faccio il frontaliero

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 7 luglio 2024) Antonino ha 28 anni ed è nato e cresciuto a Bisacquino, piccolo comune in provincia di Palermo. Subito dopo il diploma, però, ha lasciato l'Isola e ha deciso di trasferirsi in. "Quando sono arrivato avevo 19 anni, ora vivo a Laufenburg, alcon ladove lavoro come Sales Manager", ha raccontato il ragazzo a Fanpage.it.