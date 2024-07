Usa carte di credito rubate a Benvento | denunciato un 64enne

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 7 luglio 2024) Usava lediad un 57enne a Benevento attraverso il sistema contactless. I Carabinieri lo hanno rintracciato eContinua a produrre risultati positivi l’attività preventiva e di controllo del territorio svolta dalla Compagnia Carabinieri di Benevento. Nella giornata di ieri undel capoluogo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile i quali, nel corso di una perquisizione domiciliare, rinvenivano e ponevano sotto sequestro una postepay ed una carta di, entrambe provento di furto in quanto riconosciute come proprie da un 57enne di Benevento che il giorno precedente ne avevala sottrazione unitamente ad altri oggetti.