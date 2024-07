Tremendo frontale tra una jeep e una Yamaha a Lecce | muore un centauro

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 7 luglio 2024) Un motociclista 34enne è morto in un incidente stradale in provincia di. L’uomo viaggiava con la suaR6 sulla provinciale 87 in località Porto Badisco, nei pressi di Otranto, quando per motivi da accertare si è scontrato frontalmente con laRenegade condotta da una donna di 45 anni. Per il 34enne, originario di Brindisi, non c'è stato nulla da fare, è deceduto nel