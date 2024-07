Tour de France illuminato dalle strade bianche | prima volta spettacolare lo sterrato fa grande la Grande Boucle

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) Ildeoggi ha scoperto lo. All’edizione numero 111, lascopre tutte le emozioni di correre sulle cosiddette ‘’, che negli ultimi vent’anni sono passate da potenziale pericolo a foriera di emozioni. Tutto merito di quella che unaveniva chiamata Eroica, adesso invecee diventata una delle corse più belle ed emozionanti del panorama ciclistico internazionale. Tanto da essere stata sdoganata anche al Giro d’Italia e adesso anche al, da tutti considerata la corsa più importante al mondo. E la frazione non ha tradito le attese. Soprattutto grazie ai grandi della classifica generale: un Tadej Pogacar che ha provato in ogni momento ad attaccare per mettere i suoi avversari in estrema difficoltà, un Remco Evenepoel davvero vispo, che ha provato anche a lanciarsi in una cavalcata solitaria, e un Jonas Vingegaard strenuo nel rimanere alla loro ruota, anche grazie all’aiuto della propria squadra.