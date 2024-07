Tour de France 2024 Turgis trionfa nella nona tappa di Troyes

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 7 luglio 2024) Ilse Anthony, 30enne della TotalEnergies, si è imposto in volatadelde, quella degli sterrati dadi 199 km. Dopo una lunga fuga, il corridore transalpino ha avuto la meglio sul britannico Tom Pidcock e sul canadese Derek Gee. Nei 14 tratti di sterrato disseminati sul percorso ci sono stati vari attacchi, compresi quelli dei big. La classifica generale però non cambia: lo sloveno Tadej Pogacar (Uae Team Emirates) mantiene la maglia gialla di leader davanti al belga Remco Evenepoel e al danese e bi-campione in carica Jonas Vingegaard. Domani primo giorno di riposo, poi martedì la decima, la Orleans-Saint Armand-Montrond di 187 chilometri. (Fonte Adnkronos) Foto Fotogramma Raiplay – Raidue ilfaroonline.