Tour de France 2024 Jonas Vingegaard | Finalmente questa tappa è terminata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024)riesce a scamparla. Il danese ha sofferto innonadelde, quella degli sterrati, ritrovandosi spesso a doversi difendere dagli scatti di Tadej Pogacar e Remco Evenepoel. Ma alla fine il due volte campione della Grande Boucle è riuscito a venirne a capo grazie anche al lavoro della Visma Lease a Bike. “è finita – afferma ai microfoni del quotidiano danese DR Sporten – Quella di oggi è stata una giornata dura è stressante: non nascondo che mi sarebbe piaciuto chenon avesse fatto parte del percorso del“. Per il danese una frazione difficile non solo per i continui attacchi di Pogacar ed Evenepoel, ma anche perché per più di metà corsa ha dovuto fare affidamento sulla bici di Jan Tratnik dopo una foratura: “In realtà andava bene, l’altezza della sella era esattamente la stessa, quindi non c’erano problemi.