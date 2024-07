Terracina Cambia la viabilità in via Lungolinea Pio VI per la sola giornata di martedì 9 luglio

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di domenica 7 luglio 2024)lain viaPio VI aper ladi2024 per eseguire le prove di carico sui pali di fondazione del nuovo ponte ciclopedonale già installati. Sul lato monte di viaPio VI, in direzione via Derna, dalle 07:00 alle 18:00, e comunque L'articololain viaPio VI per ladiTemporeale Quotidiano. .