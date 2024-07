Tentato furto ad un distributore automatico… vuoto | ladri a becco asciutto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 7 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoal plesso scolastico in via Ricci a Pacevecchia . Ignoti dopo aver forzato la porta d’ingresso dell’istituto, si introducevano al piano terra per forzare i distributori automatici. Ma non hanno rubato nulla, perchè all’interno dei distributori sembrerebbe non ci fosse nulla. Sul posto i militari dei Carabinieri per effettuare i rilievi. L'articoload unautomaticoproviene da Anteprima24.it. .