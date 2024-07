Spagna-Bahamas oggi in tv | canale orario e diretta streaming finale Preolimpico Valencia 2024 basket

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) Tutto pronto perdel torneodidimaschile. La squadra guidata da coach Sergio Scariolo, superato l’ostacolo Finlandia, torna in campo per giocarsi il tutto per tutto nella gara decisiva. Gli iberici vogliono sfruttare il tifo di casa per vincere e assicurarsi l’unico biglietto in palio per le Olimpiadi di Parigi, ma serve una grande prestazione. Dall’altra parte, infatti, c’è la compagine allenata da Christopher Demarco, reduce dal successo contro il Libano e a caccia dell’impresa per conquistare uno storico pass olimpico. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e festeggerà la qualificazione per i prossimi Giochi Olimpici? La palla a due è fissata alle ore 20:30 italiane di domenica 7 luglio al Pabellon Fuente de San Luis di, in