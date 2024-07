Sonia Bruganelli nel cast di Ballando con le Stelle

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 7 luglio 2024) Ildella nuova edizione dicon lecontinua ad arricchirsi: dopo Francesco Paolantoni, Federica Pellegrini, Massimiliano Ossini, Luca Barbareschi, Enrica Bonaccorti, Nina Zilli e Marina Morgan (la cui presenza è stata però messa in dubbio da DavideMaggio.it), il portale TvBlog ha aggiunto un altro nome:. “A questi nomi TvBlog è in grado di aggiungerne uno certamente di spicco. Si tratta di” – si legge sul sito – “L’ex moglie di Paolo Bonolis è al centro delle cronache rose di questi tempi per la sua relazione con Angelo Madonia, uno dei maestri proprio dicon ledunque si troverebbe a fare la concorrente del programma in cui il compagno riveste il ruolo di maestro”.