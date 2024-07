Skarsgard | Andor 2 non vi deluderà ma teniamo vivo il cinema europeo

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 7 luglio 2024) Dai primi film di Lars von Trier al grande successo di "Dune", dai "Pirati dei Caraibi" a "Angeli e demoni" di Ron Howard e naturalmente le grandi saghe Marvel di "Thor" e "Avengers". Stellanè da anni uno dei protagonisti delmondiale e l'Ischia Film Festival, diretto da Michelangelo Messina, quest'anno gli ha assegnato il premio alla carriera. L'attore svedese, 73 anni, d'altra parte non ha mai fatto mistero del suo amore per l'Italia e il nostro."Sono cresciuto con i film italiani, noi avevamo un solo canale televisivo quando ero ragazzo, mandavano in onda un film a settimana e molto spesso era una pellicola neorealista. Mi piacciono anche alcuni registi italiani di oggi ma non voglio fare nomi, altrimenti gli altri non mi chiameranno mai!".