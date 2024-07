Si schianta con il parapendio Il corpo ritrovato in un campo | Alfredo era un grande esperto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) di Enrico Mattia Del Punta MONTLI Via di Radicata si trova poco dopo la frazione di Filettole, nel comune di Vecchiano, provincia di Pisa, ed è una strada stretta che si allunga per circa 2 chilometri e mezzo a fianco dell’autostrada Firenze-Mare tra i Monti Pisani. È lì, in undi grano, ai piedi del monte e accanto a un’azienda agricola, che venerdì alle 20 è stato trovato ilsenza vita diBetti, il 53enne pilota diche è precipitato durante una delle sue abituali sessioni di volo. Betti, nato a Genova, abitava a Montli, nella frazione di Fornacette, faceva il rappresentante, ed era considerato da molti uno dei parapendisti più esperti della Toscana. L’uomo sembrerebbe essere morto sul colpo.