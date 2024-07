Scoperta in Azerbaijan una mensa di 3 500 anni fa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Unadi 3500fa, con stoviglie di ceramica ancora sul posto e alloggiamenti per i bracieri, probabilmente utilizzata dalle popolazioni nomadi del Caucaso meridionale. È la straordinariaeffettuata a Tava Tepe, in, da un team di archeologi diretto dal professor Nicola Laneri, docente di Archeologia e Storia dell'Arte del Vicino Oriente Antico all'Università di Catania, nel corso di una campagna condotta con il contributo del Ministero degli Esteri, del Camnes di Firenze con l'Accademia delle Scienze dell'. Dellal'archeologo parlerà, in anteprima, il 12 luglio al Naxos Archeofilm. .