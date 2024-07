Sara Fantini Olimpiadi Parigi 2024 atletica | scheda e giorni di gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024)si presenterà all’appuntamento da Campionessa d’Europa di lancio del martello, forte della bella stoccata piazzata a Roma. L’emiliana vanta anche due piazzamenti a ridosso del podio ai Mondiali e ha tutte le carte in regola per poter ben figurare alle, cercando un grande colpaccio. La primatista italiana ha trovato la giusta solidità e ora è in grado di piazzare la misura anche negli ultimi tentativi a disposizione: in unaserrata e a misure non strabordanti potrebbe giocarsi una medaglia. Nome:Cognome:Luogo e data di nascita:Fidenza (Parma), 16 settembre 1997 Sport e discipina:(lancio del martello) Quando gareggia: domenica 4 agosto (qualificazioni), martedì 5 agosto (finale) .