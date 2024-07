Roma Dybala non c’è PACE per il futuro dell’argentino | nuova FOLLE PROPOSTA per portarlo via dalla Capitale

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 7 luglio 2024), non c’èper ilpervia dai giallorossi Non c’èper ildi Paulo. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo vorrebbe portare la Joya in Arabia Saudita. La squadra araba, infatti, è pronta a offrirgli un contratto triennale da .