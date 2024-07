Roma al via il ritiro | un calciatore messo fuori rosa

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 7 luglio 2024) La nuova stagione dellache è ufficialmente iniziata con il, inizialmente previsto per l’8 luglio, che è stato anticipato ad oggi da Daniele De Rossi. Assenti i giocatori che erano presenti ad Euro 2024 e in Coppa America: come Mancini, Pellegrini, Cristante, El Shaarawy, Paredes e Celik. Tra i calciatori che hanno risposto alla convocazione a Trigoria ci sono Dybala, Svilar, Smalling, Angelino, Bove, Baldanzi e Abraham, oltre ai rientri di Darboe e Solbakken e alcuni giovani della Primavera: Mastrantonio, Mannini, Reale, Graziani, Almaviva, Cherubini, Pagano e Joao Costa. Assente Rick Karsdorp che, pur non essendo stato convocato dall’Olanda, godrà di un giorno di riposo extra e dovrebbe unirsi al gruppo nella giornata di lunedì.