Rafa Marin Napoli le cifre dell’affare domani le visite mediche

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 7 luglio 2024) Ilha chiuso perleper il difensore proveniente dal Real Madrid: leIlha chiuso per. Il difensore arriva dal Real Madrid e, come riportato da Fabrizio Romano,si sottoporrà allea Roman. Classe 2002, arriva per una cifra di 12 .