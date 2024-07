Probabili formazioni Olanda-Inghilterra | semifinale Euro 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

Dopo un inizio stentato nei gironi, la formazione Oranje finora è stata una delle squadre che più hanno convinto nella fase ad eliminazione, nonché l'unica delle quattro semifinaliste a qualificarsi vincendo nei 90?. Gakpo e compagni hanno beneficiato di un tabellone favorevole, che li ha opposti a due sorprese come Romania e Turchia, ma ora l'ostacolo si fa più pesante. Nonostante non abbia mai convinto finora, superando il turno sempre a fatica, la nazionale dei Tre Leoni è infarcita di talento e in una gara secca parte spesso e volentieri favorita. Kane e compagni proveranno a tornare in finale a distanza di tre anni da Wembley, quando si arresero solo ai rigori contro l'Italia di Mancini.