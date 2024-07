Preghiera a Maria 7 luglio | il miracolo della Madonna che prende vita

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di domenica 7 luglio 2024) In quel preciso momento l’immaginedi Vicoforte, che è stata colpita al ventre, comincia a trasformarsi e are. La Vergine appare alla figlia di un fornaciaio di Vicoforte, in Piemonte. Ecco il motivosublime apparizione, segno che Lei aveva ascoltato le preghiere che da tempo l’uomo le rivolgeva con insistenza. L'articolo, 7: ilcheproviene da La Luce di. .