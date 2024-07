Pausa pranzo con tuffo in piscina viaggio nel mare dietro l’angolo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) Arezzo, 7 luglio 2024 – In città l’estate tra tuffi in, gite nel fresco delle montagne di casa e bagni nei fiumi. Per chi resta o semplicemente per chi aspetta di partire per le ferie, senza dover fare chilometri le possibilità per un bagno rinfrescante sono infinite e per tutte le tasche. Dalfree nei fiumi delle vallate, passando per le tante offerte delle piscine, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Il bagno più economico si può fare spendendo da un minimo di 3 euro e 50 centesimi che si pagano per il solo ingresso durante la settimana senza sdraio (che diventano 5 nel weekend), ai 15 euro degli ingressi più costosi ma compresi di tutto dal lettino all’ombrellone. Il «di Arezzo» come recita un’inossidabile pubblicità si trova alle piscine Florida di via Buonconte da Montefeltro.