Papa Francesco in visita a Trieste | svela un Dio scomodo

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di domenica 7 luglio 2024) Il rischio di una fede “ideologica” è uno dei temi su cui si è soffermato, durante la sua ultima trasferta una diocesi italiana. Una “-lampo” particolarmente intensa quella del Santo Padre a. Bergoglio è approdato per la prima volta nel capoluogo friulano in occasione della 50ª Settimana Sociale dei Cattolici in Italia, L'articoloinun “Dio” proviene da La Luce di Maria. .