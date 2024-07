Osce | approvata all’unanimità la risoluzione di FdI contro gli stupri di guerra

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 7 luglio 2024) “Il lungo applauso con cui l’Assemblea parlamentare dell’ha accolto l’approvazione, in sede plenaria, della miasuglidi, arriva dopo il suo accoglimentoin Commissione affari politici”. Ad annunciarlo la senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione e delegato italiano dell’Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa. Ladi FdI sostenuta da 47 parlamentari di 16 Paesi “È segno – prosegue la senatrice di FdI – che siamo sulla strada giusta, l’Italia ha acceso un faro sul piano internazionale per la tutela dei diritti umani, facendo convergere tutti gli Stati componenti dell’sulla necessità di tutelare le donne anche e soprattutto in situazioni estreme, come i contesti di