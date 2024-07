Ordine di carcerazione a Pago Veiano | arrestato 51enne per droga

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 7 luglio 2024)diin provincia di Benevento. L’uomo dovrà espiare 4 anni e 9 giorni di reclusioni per spaccio diI Carabinieri della Stazione Carabinieri di Pietrelcina, traevano in arresto undi, in ottemperanza all’di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, dovendo espiare la pena di anni 4 e giorni 9 di reclusione. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento. Il provvedimento definitivo scaturisce da precedenti per detenzione ai fini di spaccio tra cui quello commesso il 15 novembre 2022 allorquando veniva tratto in arresto dai Carabinieri di Pietrelcina unitamente a quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile poichè trovato in possesso di circa 270 grammi di cocaina che aveva tentato di disfarsene gettandola dalla finestra.