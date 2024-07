Orban cerca una via diplomatica per la pace e manda nel panico sia Kiev che Bruxelles

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di domenica 7 luglio 2024) La settimana scorsa è stata ricca di notizie significative e sorprendenti in tutta Europa e pure in Ucraina. Nessuno di questi eventi, però, ha rallegrato: anzi Zelensky, gli euroburocrati e alcuni leader dei Paesi UE sono quasi andati in. Così, dopo il dibattito televisivo fra Trump e Biden e le elezioni in Francia e nel Regno Unito, a scuotere le cancellerie del continente sono stati i due viaggi diplomatici del premier ungherese Viktor Orbán e un tentativo sventato di golpe in Ucraina. Orbán subito aCon una mossa che ha sorpreso tutti – e proprio nel secondo giorno di presidenza del semestre ungherese – Orbán si è recato a. Il 2 luglio ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il loro colloquio è stato riferito come “relativamente” cordiale, nonostante vecchi contrasti e dissapori.