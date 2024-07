Olimpiadi Parigi 2024 | l’Italia avrà solo 4 sport di squadra Torna il Setterosa saluta il basket

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024)sarà rappresentata soltanto in duedialledi: gli azzurri saranno al via sia con gli uomini che con le donne sia nella pallanuoto che nel volley. L’eliminazione delladimaschile nel Preolimpico di Porto Rico chiude la corsa deldella palla a spicchi. Passo indietro, in questa particolare statistica, rispetto a Tokyo 2020: è uscito dal programma olimpico il softball, manon ha confermato la qualificazione, oltre che nelmaschile, anche nel 3×3 femminile, risultando dunque completamente assente aper quanto concerne la pallacanestro. L’unica nota positiva riguarda il ritorno ai Giochi del, per il restoconferma anche le qualificazioni del Settebello e di entrambi i team di pallavolo, mentre restano croniche le defezioni negli altridiquali calcio, pallamano, hockey su prato e rugby a 7.