Olimpiadi Parigi 2024 gli Atleti Individuali Neutrali presenti ai Giochi Chamizo e Carlino approfittano delle riallocazioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) Prende forma la delegazione degli, di passaporto russo e bielorusso, che sarannoaiOlimpici di: il CIO e l’AINERP stanno man mano rendendo noti gliritenuti eleggibili ed invitati. A seguito dell’accettazione o del rifiuto degli inviti, vengono anche riallocate le quote inizialmente assegnate agli, che invece vengono ridistribuite, a seconda dei vari sistemi, diversi per ogni sport, agli altri Paesi. In casa Italia hanno approfittatoa seguito di inviti rifiutati Frank, qualificatosi nei -74 kg dello stile libero della lotta, ed Andrea, qualificato nei -60 kg maschili del judo. Il presente elenco e le conseguentisono aggiornate al 5 luglio.