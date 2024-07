Olanda Koeman | Ecco chi vorrei in FINALE Con la Turchia abbiamo lottato è stata una partita emozionante

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 7 luglio 2024) Il commissario tecnico dell’Rolandè intervenuto per commentare il campionato europeo degli Oranje Ronald, CT dell’, ha parlato in conferenza stampa dell’approdo in semidi Euro 2024 dopo la vittoria in rimonta contro laper 2-1. RIVALE IN– «È troppo presto per questa domanda, prima dobbiamo prepararci bene per .