Novità del settore agroalimentare e il patrimonio culinario tunisino protagonisti all’International Food Show Africa 2024

(Di domenica 7 luglio 2024) La Tunisia ha ospitato dal 3 al 5 luglio, i principali attori dell’industria alimentare di diversi Paesi con lo scopo di esplorare opportunità di business nele promuovere collaborazioni nel continenteno. L’evento ha abbracciato l’intera catena del valore alimentare, fornendo una panoramica completa delle ultime tendenze e sviluppi del. Come ricorda il direttore esecutivo della Federazione tunisina dei ristoranti turistici, Mohamed Dawas, “questa seconda edizione dell’International, organizzato da Ifsa, si distingue per l’organizzazione delle Giornate internazionali del, del primo concorso per chef, del concorso internazionale di Cartagine per il miglior olio d’oliva in scatola alla sua prima edizione, e la Coppa internazionale della Pizza, oltre ad una mostra alimentare rivolta al mercatono”.