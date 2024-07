NFC Forum annuncia la tecnologia Multi-Purpose Tap | un singolo tocco per fare di più

Leggi tutta la notizia su windows8.myblog

(Di domenica 7 luglio 2024) NFC: arriva il “Tap” per semplificare le interazioni contactless Il Near Field Communication (NFC)sta lavorando a un nuovo concetto per migliorare l’esperienza contactless degli utenti: il “Tap”. Come suggerisce il nome, questaconsentirà di eseguire diverse azioni con unNFC su dispositivi come smartphone Android e iPhone. Cos’è l’NFC? NFC è un ? .