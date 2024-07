Motomondiale | Gp Germania Bagnaia Quarta di fila ultima da scapolo

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 7 luglio 2024) L'iridato piemontese della Ducati: "Su questa pista non eravamo i favoriti" SACHSENRING () - "I pianeti non si sono allineati per me, ma li abbiamo allineati io e il team, grazie al duro lavoro. È lavittoria di, l'da. Martin oggi sapeva che nel settore tre ero più .