Moto Gp | Bagnaia vince in Germania e torna in testa al Mondiale sul podio Marc e Alex Marquez

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 7 luglio 2024) Francescoha vinto il Gp diclasseGp. Secondo posto per(Ducati Gresini), terzo. Caduta a poco più di un giro dal termine per Jorge Martin che era stato al comando sin dalla partenza., grazie al successo di oggiinal. «Non è stato per niente facile, all’inizio ho provato in tutti i modi a portarmi in prima posizione,.