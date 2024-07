Morto investito dal padre Gita finisce in tragedia il dramma di Gabriele si consuma davanti al resto della famiglia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 7 luglio 2024) Choc in: amici e i familiari non riescono a credere alla devastanteche si è abbattuta su di loro. Una uscita appassionata si è trasformata in un incubo, segnando per sempre le vite di chi è rimasto.Gottardi, un imprenditore 34enneprovincia di Bergamo, èda suoin untico incidente. I due era in viaggio verso la Germania con un gruppo di amici motociclisti, tutti accomunati dalla stessa passione. La comitiva, partita venerdì mattina, era diretta a un raduno di moto. Ma laha cambiato tutto. Leggi anche: “Ecco perché l’ha fatto”. Morte di Lorena e Stefano, ildietro al gesto choc. Parlano amici e vicini di casa “dal”.inL’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, intorno alle 16, nei pressi di un paesino chiamato Längenfeld.