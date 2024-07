Morata Milan QUESTO FATTORE lo avvicina ai rossoneri | POSSIBILE SVOLTA nel futuro le ultime

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 7 luglio 2024)loainel, lesulla trattativa Ilpunta forte su Alvaro. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, viste le numerose difficoltà per Zirkzee, Furlani è sempre più convinto di affondare per lo spagnolo. L’ex Juventus ha una clausola rescissoria da 13 milioni di .