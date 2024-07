Monti Lattari sequestrati un fucile e marijuana nascosti nella vegetazione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 7 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua l’impegno dei Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, in questo periodo supportati da quelli dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria. Gli obbiettivi nel folto delladeidove la coltivazione di cannabis raggiunge in questo periodo la massima fioritura. Si parte da Lettere, in località San Giorgio. Seppettili in un terreno, tra arbusti e erbacce, i militari hanno rinvenuto un sacco di plastica contenente 910 grammi digià pronta per la vendita. E ancora una borsa di tela al cui interno era custodito unsemiautomatico Franchi cal. 20, perfettamente funzionante. L’arma è stata sequestrata e sarà sottoposta ad accertamenti balistici e dattiloscopici.