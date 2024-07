Mollicone FdI | Intellighenzia ci attacca? Razzismo ideologico Rappresentiamo identità italiana Dante e Petrarca Pd | Frasi demenziali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) “Mi fa sorridere la presuntache continua adre me e il ministro Sangiuliano. È uninsopportabile, non se ne può più. Non siamo figli di un dio minore, siamo portatori di una visione che rappresenta la maggioranza degli italiani e loro se ne devono fare una ragione”. Lo ha rivendicato il presidente della commissione Cultura della Camera, Federico, rispondendo a una domanda sul pantheon culturale del conservatorismo italiano nel corso di un dibattito a una festa di Fratelli d’Italia a Roma. “Noi siamo i figli e i rappresentanti della cultura nazionale – ha aggiunto -. Noi siamo, Boccaccio,e Macchiavelli. Noil’e ce ne sentiamo portatori”. Dichiarazioni “” le hanno definite i deputati del Pd della commissione cultura alla Camera in una nota di replica.