Migranti barchino affondato in acque internazionali | 44 persone salvate e trasportate a Lampedusa Tre dispersi

(Di domenica 7 luglio 2024) Una tragedia – l’ennesima – sfiorata al largo del Mar Mediterraneo. Uncon 47nella notte tra sabato e domenica in. In 44 lesoccorse da un peschereccio tunisino che si trovava poco distante. Sembrerebbero invece essere tre i. Lerecuperate sono state quindisulla motovedetta CP319 che le ha condotte e fatte sbarcare a. Delle ricerche deise ne sta attualmente occupando una motovedetta della Guardia di Finanza. La traversata, come raccontato da una donna salvata, è partita da Sfax, in Tunisia, e per il trasporto ihanno dovuto pagare 800 euro a testa. Lesono di nazionalità gambiana, guineana, malese e senegalese.