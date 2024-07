Martin cade e Bagnaia vince | ora è in testa al mondiale! Dietro i due Marquez

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Altro trionfo per Pecco, che ha vinto il Gp della Germania di MotoGp sul circuito del Sachsenring. Il pilota della Ducati si impone grazie alla scivolata, a due giri dal termine, di Jorge, leader, quando era inalla corsa. Secondo posto per Marcche, partito 13esimo, ha la meglio nella bagarre finale sul fratello Alexche chiude terzo. Ai piedi del podio arriva Enea Bastianini che precede Franco Morbidelli sul traguardo. Grazie a questo successosale in vetta alla classificapiloti con 222 punti scavalcandoche resta fermo a 212, mentre Marcè ora terzo a 166.