Maltempo chiesto lo stato d’emergenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha firmato e inviato alla presidente del Consiglio dei Ministri la richiesta di deliberazione dellodi emergenza di rilievo nazionale per le "eccezionali avversità atmosferiche e i conseguenti danni" che hanno colpito tutto il territorio regionale, a esclusione delle province di Ravenna e Rimini, tra il 20 e il 29 giugno 2024. La richiesta è stata inviata per conoscenza anche al ministero per la Protezione Civile e al Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. La stima dei danni per la parte pubblica è di 230 milioni di euro. Come si ricorderà, l’ondata diha visto il picco più grave tra il 23 e il 25 giugno. A una decina di giorni dal nubifragio, sul confine dei territori comunali di Zocca e di Montese, non è ancoraripristinato il passaggio a fianco del rudere del ponte di Rosola crollato nel 2013.